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    Паулиньо забил первый гол за «Барселону», выйдя на замену в матче с «Хетафе»

    Теги Паулиньо Барселона Хетафе Лионель Месси примера Испания

    Полузащитник Паулиньо впервые забил за «Барселону».

    Бразилец вышел на замену на 77-й минуте матча с «Хетафе» (2:1) при счете 1:1 и стал автором победного гола. Результативную передачу сделал нападающий Лионель Месси.

    Паулиньо забил свой первый гол в четвертом по счету матче за «Барселону». Ранее он выходил на замену в играх с «Алавесом» (2:0), «Эспаньолом» (5:0) и «Ювентусом» (3:0).

    Бразилец перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» минувшим летом.

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