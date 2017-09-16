Паулиньо забил первый гол за «Барселону», выйдя на замену в матче с «Хетафе»

Полузащитник Паулиньо впервые забил за «Барселону».

Бразилец вышел на замену на 77-й минуте матча с «Хетафе» (2:1) при счете 1:1 и стал автором победного гола. Результативную передачу сделал нападающий .

Паулиньо забил свой первый гол в четвертом по счету матче за «Барселону». Ранее он выходил на замену в играх с «Алавесом» (2:0), «Эспаньолом» (5:0) и «Ювентусом» (3:0).

Бразилец перешел в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» минувшим летом.

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