Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Арсенала»

10-й тур российской премьер-лиги стартует матчем «Арсенал» — «Динамо». В субботу ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» сыграет на выезде с «Анжи», в воскресенье «Спартак» встретится в гостях с «Тосно», а в понедельник «Зенит» сыграет дома с «Уфой».

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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