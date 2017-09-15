Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Арсенала»
10-й тур российской премьер-лиги стартует матчем «Арсенал» — «Динамо». В субботу ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» сыграет на выезде с «Анжи», в воскресенье «Спартак» встретится в гостях с «Тосно», а в понедельник «Зенит» сыграет дома с «Уфой».
Чемпионат России
10-й тур
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.30, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 17 сентября, 11.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 17 сентября, 13.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 18 сентября, 20.00, «Крестовский»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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