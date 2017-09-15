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    Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Арсенала»

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    10-й тур российской премьер-лиги стартует матчем «Арсенал» — «Динамо». В субботу ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» сыграет на выезде с «Анжи», в воскресенье «Спартак» встретится в гостях с «Тосно», а в понедельник «Зенит» сыграет дома с «Уфой».

    Чемпионат России

    10-й тур

    Арсенал Тула – Динамо
    Дата проведения
    15 сентября, 19.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    ЦСКА – Ростов
    Дата проведения
    16 сентября, 16.30, «ЦСКА»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжи – Краснодар
    Дата проведения
    16 сентября, 19.00, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    СКА Хабаровск – Ахмат
    Дата проведения
    17 сентября, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тосно – Спартак
    Дата проведения
    17 сентября, 13.00, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рубин – Урал
    Дата проведения
    17 сентября, 16.30, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Амкар
    Дата проведения
    18 сентября, 19.30, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Зенит – Уфа
    Дата проведения
    18 сентября, 20.00, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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