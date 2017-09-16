У Панченко повреждены крестообразные связки колена, он пропустит полгода
Стали известны результаты обследования форварда «Динамо» Кирилла Панченко.
МРТ выявила у нападающего повреждение крестообразных связок колена. Панченко потребуется операция, срок восстановления – примерно полгода.
Напомним, что футболист получил травму в матче чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:1).
Подробную статистику выступлений Панченко вы можете посмотреть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.