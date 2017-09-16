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    У Панченко повреждены крестообразные связки колена, он пропустит полгода

    Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Кирилл Панченко

    Стали известны результаты обследования форварда «Динамо» Кирилла Панченко.

    МРТ выявила у нападающего повреждение крестообразных связок колена. Панченко потребуется операция, срок восстановления – примерно полгода.

    Напомним, что футболист получил травму в матче чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:1).

    Подробную статистику выступлений Панченко вы можете посмотреть здесь.

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