Квят о проблемах в квалификации: «Меня достало это дерьмо!»

Пилот «Торо Россо» подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, а также объяснив причину своего недовольства после вылета из борьбы по окончании второго сегмента. Закончив круг, Квят сказал команде по радио: «Меня достало это дерьмо!».

«У меня была одна попытка, которая получилась хорошей. Но потом машина просто выпала из рабочего диапазона. Я сказал, что машина ведет себя хорошо, но потом все изменилось. Трасса сильно эволюционировала во второй части квалификации, мы не смогли соответствовать и в результате как бы спустились вниз по спирали: случилась потеря сцепления, и я уже не чувствовал машину. Мы знаем, что у нас хорошие шансы в квалификации, и вдруг я получаю не совсем ту машину

Если оглянуться назад, этот комментарий был не нужен. Все в порядке. Просто сразу после квалификации все хотят «горячих» сообщений. Теперь я больше не буду говорить по радио», – цитирует Квята ru.motorsport.com.