Лига чемпионов. 1-й тур. «Барселона» принимает «Ювентус», «Атлетико» в гостях у «Ромы»
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», «Рома» – «Атлетико».
Лига чемпионов
1-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Селтик Парк»
Группа C
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
Группа D
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.45, «Георгиос Караискакис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.