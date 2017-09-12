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    Лига чемпионов. 1-й тур. «Барселона» принимает «Ювентус», «Атлетико» в гостях у «Ромы»

    Теги Бавария ПСЖ Рома Челси Селтик Спортинг Ювентус Барселона Атлетико Андерлехт Лига чемпионов результаты Олимпиакос Карабах

    В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», «Рома» – «Атлетико».

    Лига чемпионов

    1-й тур

    Группа B

    Бавария Германия – Андерлехт Бельгия
    Дата проведения
    12 сентября, 21.45, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Селтик Шотландия – ПСЖ Франция
    Дата проведения
    12 сентября, 21.45, «Селтик Парк»
    превью матча онлайн статистика

    Группа C

    Челси Англия – Карабах Азербайджан
    Дата проведения
    12 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Рома Италия – Атлетико Испания
    Дата проведения
    12 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

    Группа D

    Барселона Испания – Ювентус Италия
    Дата проведения
    12 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Олимпиакос Греция – Спортинг Португалия
    Дата проведения
    12 сентября, 21.45, «Георгиос Караискакис»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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