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    Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Фазель заявил, что шансов на позднее решение с лигой нет

    Теги ИИХФ Рене Фазель НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что договориться с НХЛ об участии игроков лиги на Олимпиаде-2018 уже не получится.

    «Шансов на заключение поздней сделки с НХЛ об участие игроков в предстоящей Олимпиаде больше нет. 

    Нам придется смотреть вперед, на Китай и Олимпиаду в 2022 году в Пекине, потому что интерес НХЛ есть, и мы это заметили. Но для Пхенчхана логистически все уже невозможно, поезд ушел.

    Что касается тех игроков, которые говорили, что поедут на Игры, то посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Фазель.

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