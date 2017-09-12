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    Евробаскет-2017. 1/4 финала. Испания – Германия, Словения встретится с Латвией

    Теги результаты сборная Испании сборная Германии сборная Словении сборная Латвии Евробаскет-2017

    Во вторник, 12 сентября, в Стамбуле пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. Испания встречается с Германией, Словения сразится с Латвией.

    Евробаскет-2017

    Турция

    Плей-офф

    1/4 финала

    Германия – Испания 39:41 (3 четверть)
    Дата проведения
    12 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Германия
    Шредер (10), Ло (7), Тайс (6), Бартель (3), Бенцинг (2), Тиманн (2), Фойгтманн (2), Штайгер (1), Акпинар (0), Тадда (0), Хартенштайн (0).
    Испания
    Пау Газоль (12), Марк Газоль (8), Ориола (4), Састре (3), Эрнангомес (2), Эрнангомес (2), Рубио (0), Наварро (0), Сан-Эметерио (0).

     

    Словения – Латвия
    Дата проведения
    12 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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