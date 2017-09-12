Евробаскет-2017. 1/4 финала. Испания – Германия, Словения встретится с Латвией

Во вторник, 12 сентября, в Стамбуле пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. Испания встречается с Германией, Словения сразится с Латвией.

Турция

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.