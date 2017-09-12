Евробаскет-2017. 1/4 финала. Испания – Германия, Словения встретится с Латвией
Во вторник, 12 сентября, в Стамбуле пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. Испания встречается с Германией, Словения сразится с Латвией.
Турция
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 12 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
- Германия
- Шредер (10), Ло (7), Тайс (6), Бартель (3), Бенцинг (2), Тиманн (2), Фойгтманн (2), Штайгер (1), Акпинар (0), Тадда (0), Хартенштайн (0).
- Испания
- Пау Газоль (12), Марк Газоль (8), Ориола (4), Састре (3), Эрнангомес (2), Эрнангомес (2), Рубио (0), Наварро (0), Сан-Эметерио (0).
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.