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    Месси впервые в карьере забил Буффону, только Рыжиков не пропускал от Лео в 4 матчах

    Теги Рубин Сергей Рыжиков Ювентус Джанлуиджи Буффон Барселона Лионель Месси примера Испания Лига чемпионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса». 

    Это первый гол аргентинца в ворота Джанлуиджи Буффона – в трех предыдущих матчах против итальянского голкипера Месси забить не сумел. 

    Единственным вратарем, кому Месси не забивал в четырех или более матчах, остается Сергей Рыжиков из «Рубина».

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