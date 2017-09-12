Месси впервые в карьере забил Буффону, только Рыжиков не пропускал от Лео в 4 матчах
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счет в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Это первый гол аргентинца в ворота Джанлуиджи Буффона – в трех предыдущих матчах против итальянского голкипера Месси забить не сумел.
Единственным вратарем, кому Месси не забивал в четырех или более матчах, остается Сергей Рыжиков из «Рубина».
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