Месси впервые в карьере забил Буффону, только Рыжиков не пропускал от Лео в 4 матчах

Нападающий «Барселоны» открыл счет в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Это первый гол аргентинца в ворота – в трех предыдущих матчах против итальянского голкипера Месси забить не сумел.

Единственным вратарем, кому Месси не забивал в четырех или более матчах, остается Сергей Рыжиков из .