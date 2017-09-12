Акинфеев пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира

Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:0, второй тайм).

Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче Лиги чемпионов.

Акинфеев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

Бывший голкипер ПСВ Роналд Ватеррес пропускал в 16 матчах Лиги чемпионов подряд, экс-вратарь «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» Антонис Никополидис – в 15. На счету Шэя Гивена, игравшего в Лиге чемпионов за , серия из 14 матчей.

Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф ЛЧ, мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

В сезоне-2017/18 он не пропустил ни в одном из четырех матчей квалификации ЛЧ.

Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов состоялся более 10 лет назад в матче с на «Эмирейтс» – 1 ноября 2006 года.