Генменеджер «Югры» о будущем Захаркина после разгрома 0:7: «Сейчас будем решать. Завтра перезвоните»

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей после поражения от «Авангарда» (0:7) высказался о судьбе главного тренера команды .

– Завтра перезвоните. Даже если бы сейчас забили один «Авангарду», все равно страшно.

– Уже намечена встреча по будущему главного тренера?

– Пока ничего не намечено, сейчас все будем решать, – заявил Хацей.

«Югра» проиграла три последних матча с общим счетом 2:16