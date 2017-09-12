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    Генменеджер «Югры» о будущем Захаркина после разгрома 0:7: «Сейчас будем решать. Завтра перезвоните»

    Теги Авангард Евгений Хацей Игорь Захаркин КХЛ Югра

    Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей после поражения от «Авангарда» (0:7) высказался о судьбе главного тренера команды Игоря Захаркина.

    – Завтра перезвоните. Даже если бы сейчас забили один «Авангарду», все равно страшно.

    – Уже намечена встреча по будущему главного тренера?

    – Пока ничего не намечено, сейчас все будем решать, – заявил Хацей.

    «Югра» проиграла три последних матча с общим счетом 2:16

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