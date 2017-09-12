Генменеджер «Югры» о будущем Захаркина после разгрома 0:7: «Сейчас будем решать. Завтра перезвоните»
Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей после поражения от «Авангарда» (0:7) высказался о судьбе главного тренера команды Игоря Захаркина.
– Завтра перезвоните. Даже если бы сейчас забили один «Авангарду», все равно страшно.
– Уже намечена встреча по будущему главного тренера?
– Пока ничего не намечено, сейчас все будем решать, – заявил Хацей.
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