«Спартак» обыграл «Рубин», «Ман Сити» уничтожил «Ливерпуль», хет-трик Месси и другие новости утра

1. «Спартак» обыграл «Рубин» (1:0) благодаря Куинси Промесу (50-й гол в 100-м матче). А еще игроки «Спартака» обиделись на журналистов за – внимание – «списание в архив». В других матчах («Ростов» – «Арсенал» и «Тосно» – «Анжи») случились ничьи 2:2.

2. Чемпионкой US Open стала Слоун Стивенс. Месяц назад она не входила в Топ-900, а весной работала телекомментатором.

3. «Манчестер Сити» уничтожил «Ливерпуль» (5:0), но все обсуждают красную карточку Садьо Мане, который ногой попал в лицо вратаря «Сити» Эдерсона (с ним все в порядке). «МЮ» не справился со «Стоком» (2:2), остальные результаты здесь.

4. «Реал» дома не смог обыграть «Леванте» (1:1), «Барселона» разгромила «Эспаньол» (5:0, у Месси хет-трик и уже 5 мячей в 2 матчах), «Атлетико» разошелся миром с «Валенсией» (0:0).

5. Украинский боксер Александр Усик досрочно победил Марко Хука. Избиение прекратилось в 10-м раунде.

6. В матче «Тосно» – «Анжи» судьи засчитали гол гостей, хотя мяч перед этим покинул поле. Босс судей Андрей Будогосский уже сказал, что надо установить камеры по линии ворот.

7. У женской сборной России по гандболу могут отобрать серебро Евро U-19 из-за допинга. У трех девушек обнаружен мельдоний.

8. Немного Евротура: «Бавария» потерпела первое поражение в бундеслиге (от «Хоффенхайма»), «Ювентус» разгромил «Кьево» 3:0, а «Ницца» разнесла «Монако» 4:0 (у Балотелли дубль, и ровно так же все закончилось в сентябре-2016).

9. В единственном матче КХЛ «Куньлунь» уступил «Йокериту» (1:4) – и там даже случился хет-трик Горди Хоу.

10. Юлия Липницкая официально завершила карьеру. Уже ничего не изменится.

11. Канадскому шахматисту засчитано нестандартное поражение на Кубке мира – все дело в том, что он пришел в шортах.

12. Штат Нью-Йорк выплатит 22 млн долларов семье российского боксера Абдусаламова. У него огромные проблемы со здоровьем после боя.

13. На Евробаскете шумит 1/8 финала: Словения разгромила Украину, Германия одолела Францию, Литва уступила Греции.

Цитата дня. Президент Ла Лиги: «Барселона» не останется топ-клубом, если Каталония отделится»