Билеты на ЧМ-2018 начнут продавать 14 сентября, минимальная цена – 1280 рублей

14 сентября стартует продажа билетов на матчи , сообщает официальный сайт ФИФА.

Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября, в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки группового этапа ЧМ. Как и первый этап, он будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Третьей этап продаж начнется с 18 апреля, когда билеты можно будет приобрести в порядке живой очереди.

Билеты четвертой категории будут стоить для россиян от 1280 рублей. Как и во время Кубка конфедераций, для посещения матчей болельщикам будет необходимо оформить паспорт болельщика.