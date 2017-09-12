Билеты на ЧМ-2018 начнут продавать 14 сентября, минимальная цена – 1280 рублей
14 сентября стартует продажа билетов на матчи ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.
Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:
Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября, в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки группового этапа ЧМ. Как и первый этап, он будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).
Третьей этап продаж начнется с 18 апреля, когда билеты можно будет приобрести в порядке живой очереди.
Билеты четвертой категории будут стоить для россиян от 1280 рублей. Как и во время Кубка конфедераций, для посещения матчей болельщикам будет необходимо оформить паспорт болельщика.
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