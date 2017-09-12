Сергей Степашин: «Как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год?»

Член общественно-экспертного совета Сергей Степашин высказался о ситуации с контрактом форварда Павла Погребняка.

«Как можно было подписать трехлетний контракт с Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 миллиона евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом.

Со всеми долгами рассчитались. ВТБ остается, три года будет нас поддерживать, надо думать о том, как прожить эти три года. Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения.

Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим», – сказал Степашин.

Как там Погребняк? Он получает почти 2 млн евро, но не играет