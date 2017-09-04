Медиацентр у стадиона «Крестовский» перенесут за 400 млн рублей

Глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов рассказал, что в бюджете предусмотрено дополнительно 400 млн рублей на демонтаж медиацентра у стадиона на .

«Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед .

Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта», – сказал Морозов.

По его словам, ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.