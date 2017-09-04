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    Медиацентр у стадиона «Крестовский» перенесут за 400 млн рублей

    Теги ЧМ-2018 Крестовский

    Глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов рассказал, что в бюджете предусмотрено дополнительно 400 млн рублей на демонтаж медиацентра у стадиона на «Крестовском».

    «Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед ЧМ-2018.

    Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта», – сказал Морозов.

    По его словам, ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона.

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