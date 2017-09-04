ЦСКА включил 23 футболиста в заявку на Лигу чемпионов
ЦСКА огласил заявку на участие в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Павел Овчинников.
Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Александр Головин, Александр Макаров, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев.
Нападающие: Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре.
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