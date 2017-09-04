ЦСКА включил 23 футболиста в заявку на Лигу чемпионов

огласил заявку на участие в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

Вратари: , Илья Помазун, Павел Овчинников.

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, , Георгий Щенников.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, , Александр Головин, Александр Макаров, Бибрас Натхо, , Хетаг Хосонов, Константин Кучаев.

Нападающие: , Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре.