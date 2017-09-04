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    ЦСКА включил 23 футболиста в заявку на Лигу чемпионов

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Виктор Васин Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Лига чемпионов Алан Дзагоев Георгий Щенников Понтус Вернблум Бибрас Натхо Георги Миланов Марио Фернандес Илья Помазун Витиньо Александр Головин Александр Макаров 1996 Астемир Гордюшенко Аарон Оланаре Тимур Жамалетдинов Павел Овчинников Константин Кучаев Хетаг Хосонов Федор Чалов

    ЦСКА огласил заявку на участие в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Павел Овчинников.

    Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Александр Головин, Александр Макаров, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев.

    Нападающие: Витиньо, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре.

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