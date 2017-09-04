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    Константин Эрнст: «Первый канал не планирует бороться за показ чемпионата России»

    Теги премьер-лига Россия телевидение Первый канал Константин Эрнст

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился мнением о перспективах трансляций матчей чемпионата России на телеканале.

    «Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет. Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году.

    Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом», – сказал Эрнст.

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