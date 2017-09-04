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    НХЛ. «Питтсбург» включился в борьбу за Зарипова

    Теги возможные переходы Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Чикаго Данис Зарипов НХЛ

    «Питтсбург» включился в борьбу за экс-форварда «Магнитки» Даниса Зарипова.

    Действующий обладатель Кубка Стэнли уже сделал соответствующий запрос и ведет переговоры по поводу возможного контракта с российским хоккеистом, дисквалифицированным на 2 года в соревнованиях под эгидой ИИХФ за допинг.

    «Питтсбург» продолжает поиск центрального нападающего в третье звено.

    Интерес к Зарипову также проявляют «Рейнджерс». Ранее сообщалось, что на него претендуют «Чикаго» и «Тампа».

    Нападающему разрешили играть в НХЛ, но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.

    Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?

     

    Опрос

    Сыграет ли Зарипов в НХЛ?

    8775 голосов 4
    • Да
      64%
    • Нет
      36%

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