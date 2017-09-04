НХЛ. «Питтсбург» включился в борьбу за Зарипова

включился в борьбу за экс-форварда «Магнитки» Даниса Зарипова.

Действующий обладатель Кубка Стэнли уже сделал соответствующий запрос и ведет переговоры по поводу возможного контракта с российским хоккеистом, дисквалифицированным на 2 года в соревнованиях под эгидой за допинг.

«Питтсбург» продолжает поиск центрального нападающего в третье звено.

Интерес к Зарипову также проявляют «Рейнджерс». Ранее сообщалось, что на него претендуют и «Тампа».

Нападающему разрешили играть в , но сначала ему нужно пройти дополнительный допинг-тест.

Дисквалифицированный за допинг Зарипов собрался в НХЛ. Да ладно?