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    US Open. 1/8 финала. Шаповалов сыграет с Каррено-Бустой, Миша Зверев – с Куэрри

    Теги US Open результаты ATP

    За выход в четвертьфинал своего дебютного US Open 18-летний Денис Шаповалов (Q) сыграет с Пабло Каррено-Бустой (12).

    US Open

    Нью-Йорк, США

    28 августа – 10 сентября 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 400 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Давид Гоффен (Бельгия) Андрей Рублев (Россия)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Александр Долгополов (Украина)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Филипп Кольшрайбер (Германия)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Денис Шаповалов (Канада) Пабло Каррено-Буста (Испания)
    Дата проведения
    3 сентября, 16.10
    Онлайн матча

     

    Люка Пуй (Франция) Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)
    Дата проведения
    3 сентября, 17.30
    Онлайн матча

     

    Сэм Куэрри (США) Миша Зверев (Германия)
    Дата проведения
    4 сентября, 01.30
    Онлайн матча

     

    Паоло Лоренци (Италия) Кевин Андерсон (ЮАР)
    Дата проведения
    3 сентября, 19.45
    Онлайн матча

     

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