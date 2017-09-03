US Open. 1/8 финала. Шаповалов сыграет с Каррено-Бустой, Миша Зверев – с Куэрри
За выход в четвертьфинал своего дебютного US Open 18-летний Денис Шаповалов (Q) сыграет с Пабло Каррено-Бустой (12).
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.10
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.30
- Дата проведения
- 4 сентября, 01.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.45
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.