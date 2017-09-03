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    US Open. 1/8 финала. Шарапова сыграет с Севастовой, Мугуруса – с Квитовой

    Теги US Open результаты WTA

    За выход в четвертьфинал US Open чемпионка-2006 Мария Шарапова сыграет с прошлогодней четвертьфиналисткой Анастасией Севастовой (16).

    US Open

    Нью-Йорк, США

    28 августа – 10 сентября 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 400 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Анастасия Севастова (Латвия) Мария Шарапова (Россия)
    Дата проведения
    3 сентября, 18.00
    Онлайн матча

     

    Дарья Касаткина (Россия) Кайя Канепи (Эстония)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Каролина Плишкова (Чехия) Дженнифер Брэди (США)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Петра Квитова (Чехия) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    Дата проведения
    4 сентября, 00.00
    Онлайн матча

     

    Элина Свитолина (Украина) Мэдисон Киз (США)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Карла Суарес-Наварро (Испания) Винус Уильямс (США)
    Дата проведения
    3 сентября, 19.30
    Онлайн матча

     

    Коко Вандевей (США) Люция Шафаржова (Чехия)
    Дата проведения
    4 сентября, 16.00
    Онлайн матча

     

    Юлия Гергес (Германия) Слоун Стивенс (США)
    Дата проведения
    3 сентября, 18.15
    Онлайн матча

     

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