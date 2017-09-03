US Open. 1/8 финала. Шарапова сыграет с Севастовой, Мугуруса – с Квитовой

За выход в четвертьфинал US Open чемпионка-2006 Мария Шарапова сыграет с прошлогодней четвертьфиналисткой Анастасией Севастовой (16).

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг