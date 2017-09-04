УЕФА не расследует возможное нарушение правил ФФП со стороны «Ман Сити»

Пресс-служба УЕФА заявила, что организация не проводит расследования в отношении возможного нарушения «Манчестер Сити» правил финансового фэйр-плей.

«В отношении не ведется расследование на предмет соблюдения ФФП. Любые сообщения об этом необоснованны», – говорится в заявлении УЕФА.

Клуб из Манчестера летом потратил 215 миллионов фунтов на трансферы. Благодаря продаже нескольких футболистов «Сити» сократили убытки до 130 миллионов.

Ранее глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призвал УЕФА проверить «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В отношении парижан расследование ведется.

Клубы АПЛ этим летом потратили полтора миллиарда евро. На кого хоть?