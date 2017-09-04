Евробаскет-2017. Россия – Бельгия, Сербия сыграет с Турцией и другие матчи
В понедельник, 4 сентября, сборная России проведет третий матч в рамках группового этапа чемпионата Европы-2017. Соперником команды Сергея Базаревича станет Бельгия.
В других встречах Черногория сыграет с Хорватией, Сербия – с Турцией.
Финляндия-Израиль-Румыния-Турция
Групповой этап
Группа C
- Дата проведения
- 4 сентября, 15.00, «Поливалент-Холл»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.45, «Поливалент-Холл»
- Дата проведения
- 4 сентября, 20.30, «Поливалент-Холл»
Положение команд: Испания – 2-0, Хорватия – 2-0, Черногория – 1-1, Чехия – 1-1, Румыния – 0-2, Венгрия – 0-2.
Группа D
- Дата проведения
- 4 сентября, 14.15, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 17.00, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: РОССИЯ – 2-0, Латвия – 1-1, Турция – 1-1, Сербия – 1-1, Бельгия – 1-1, Великобритания – 0-2.
Группа A
Положение команд: Словения – 3-0, Франция – 2-1, Финляндия – 2-1, Польша – 1-2, Греция – 1-2, Исландия – 0-3.
Группа B
Положение команд: Италия – 2-1, Германия – 2-1, Литва – 2-1, Грузия – 1-2, Украина – 1-2, Израиль – 1-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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