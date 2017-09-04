Евробаскет-2017. Россия – Бельгия, Сербия сыграет с Турцией и другие матчи

В понедельник, 4 сентября, сборная России проведет третий матч в рамках группового этапа чемпионата Европы-2017. Соперником команды Сергея Базаревича станет Бельгия.

В других встречах Черногория сыграет с Хорватией, Сербия – с Турцией.

Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

Групповой этап

Группа C

Положение команд: Испания – 2-0, Хорватия – 2-0, Черногория – 1-1, Чехия – 1-1, Румыния – 0-2, Венгрия – 0-2.

Группа D

Положение команд: РОССИЯ – 2-0, Латвия – 1-1, Турция – 1-1, Сербия – 1-1, Бельгия – 1-1, Великобритания – 0-2.

Группа A

Положение команд: Словения – 3-0, Франция – 2-1, Финляндия – 2-1, Польша – 1-2, Греция – 1-2, Исландия – 0-3.

Группа B

Положение команд: Италия – 2-1, Германия – 2-1, Литва – 2-1, Грузия – 1-2, Украина – 1-2, Израиль – 1-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.