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    Евробаскет-2017. Россия – Бельгия, Сербия сыграет с Турцией и другие матчи

    Теги результаты сборная России сборная Испании сборная Турции сборная Сербии сборная Хорватии сборная Латвии сборная Черногории сборная Чехии сборная Румынии сборная Бельгии сборная Великобритании сборная Венгрии Евробаскет-2017

    В понедельник, 4 сентября, сборная России проведет третий матч в рамках группового этапа чемпионата Европы-2017. Соперником команды Сергея Базаревича станет Бельгия.

    В других встречах Черногория сыграет с Хорватией, Сербия – с Турцией.

    Евробаскет-2017

    Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

    Групповой этап

    Группа C

    Венгрия – Чехия
    Дата проведения
    4 сентября, 15.00, «Поливалент-Холл»
    Онлайн матча

    Черногория – Хорватия
    Дата проведения
    4 сентября, 17.45, «Поливалент-Холл»
    Онлайн матча

    Испания – Румыния
    Дата проведения
    4 сентября, 20.30, «Поливалент-Холл»
    Онлайн матча

    Положение команд: Испания – 2-0, Хорватия – 2-0, Черногория – 1-1, Чехия – 1-1, Румыния – 0-2, Венгрия – 0-2.

    Группа D

    Латвия – Великобритания
    Дата проведения
    4 сентября, 14.15, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Бельгия – Россия
    Дата проведения
    4 сентября, 17.00, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Сербия – Турция
    Дата проведения
    4 сентября, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: РОССИЯ – 2-0, Латвия – 1-1, Турция – 1-1, Сербия – 1-1, Бельгия – 1-1, Великобритания – 0-2.

    Группа A

    Положение команд: Словения – 3-0, Франция – 2-1, Финляндия – 2-1, Польша – 1-2, Греция – 1-2, Исландия – 0-3.

    Группа B

    Положение команд: Италия – 2-1, Германия – 2-1, Литва – 2-1, Грузия – 1-2, Украина – 1-2, Израиль – 1-2. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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