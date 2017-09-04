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    Квалификация ЧМ-2018. Дания в гостях разгромила Армению, Англия против Словакии

    Теги сборная Англии сборная Германии сборная Чехии сборная Польши сборная Словакии сборная Норвегии сборная Дании сборная Словении результаты сборная Румынии сборная Литвы сборная Армении сборная Казахстана сборная Черногории сборная Северной Ирландии сборная Шотландии сборная Азербайджана сборная Сан-Марино сборная Мальты квалификация ЧМ-2018

    В сегодняшних матча отборочного раунда ЧМ-2018 Азербайджан разгромил Сан-Марино (5:1), Армения крупно проиграла Дании (1:4), Англия встретится со Словакией, а Германия – с Норвегией.

    Квалификация ЧМ-2018

    Европа

    8-й тур

    Азербайджан – Сан-Марино 5:1 (2:0, 3:1)
    Дата проведения
    4 сентября, 19.00, «Баксель-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Исмаилов, 2:0 – 25 Абдуллаев, 3:0 – 57 Исмаилов, 4:0 – 71, автогол Чеволи, 4:1 – 73 Палацци, 5:1 – 81 Садыгов.
    АзербайджанАгаев, Мирзабеков, Гулиев, Садыгов, Халилзаде, Ришард, Амиргулиев, Исмаилов (Рамазанов, 62), Гусейнов (Гараев, 69), Абдуллаев (Дадашов, 72), Шейдаев.
    Сан-МариноСимончини, Червеллини (Този, 27), Делла Валле, Чеволи, Палацци, Голинуччи, Гасперони (Хирш, 77), Чезарини, Грандони, Томассини, Ринальди (Стефанелли, 86).
    Армения – Дания 1:4 (1:2, 0:2)
    Дата проведения
    4 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 6 Корян, 1:1 – 16 Дилэйни, 1:2 – 29 Эриксен, 1:3 – 81 Дилэйни, 1:4 – 90 Дилэйни.
    АрменияМеликсетян, Амбарцумян, Ароян, Андонян, Оганесян, Мхитарян, Едигарян, Айрапетян (Дагбашян, 38), Корян (Озбилиз, 76), Адамян (Барсегян, 58), Григорян.
    ДанияШмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Бьелланд, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо (Фишер, 67), Йоргенсен, Корнелиус (Шене, 78).
    Предупреждения:
    Андонян (26), Ароян (28), Корнелиус (66), Мхитарян (89).
    Словения – Литва
    Дата проведения
    4 сентября, 21.45, «Стожице»
    превью матча онлайн статистика
    СловенияОблак, Скубиц, Цесар, Вилер, Мевля, Репас, Ротман, Куртич, Вербич, Иличич, Шпорар.
    ЛитваШеткус, Вайткунас, Киянскас, Боровскис, Климавичюс, Сливка, Куклис, Вальскис, Черных, Шярнас, Новиковас.
    Шотландия – Мальта
    Дата проведения
    4 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
    превью матча онлайн статистика
    ШотландияГордон, Берра, Робертсон, Тирни, Малгрю, Армстронг, Браун, Макартур, Форрест, Филлипс, Гриффитс.
    МальтаХогг, Аджиус, Церафа, Борг, Магри, Фенек, Мускат, Кристенсен, Эффионг, Пизани, Шембри.
    Англия – Словакия
    Дата проведения
    4 сентября, 21.45, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    АнглияХарт, Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Дайер, Алли, Рэшфорд, Кейн.
    СловакияДубравка, Дюрица, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Мак, Лоботка, Вайсс, Гамшик, Пекарик, Немец.
    Польша – Казахстан
    Дата проведения
    4 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
    превью матча онлайн статистика
    ПольшаФабианьски, Глик, Рыбус, Пишчек, Паздан, Макушевски, Мончиньски, Зелиньски, Гросицки, Милик, Левандовски.
    КазахстанЛория, Логвиненко, Ахметов, Дмитренко, Бейсебеков, Муртазаев, Дарабаев, Суюмбаев, Куат, Шомко, Хижниченко.
    Черногория – Румыния
    Дата проведения
    4 сентября, 21.45, «Под Горицом»
    превью матча онлайн статистика
    ЧерногорияПеткович, Томашевич, Савич, Стойкович, Вешович, Янкович, Вукчевич, Иванич, Марушич, Йоветич, Бечирай.
    РумынияТэтэрушану, Гэман, Моци, Кирикеш, Бензар, Кипчу, Марин, Максим, Тошка, Станку, Андоне.
    Северная Ирландия – Чехия
    Дата проведения
    4 сентября, 21.45, «Виндзор Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Северная ИрландияМакговерн, Хьюз, Эванс, Маклафлин, Дэвис, Брант, Даллас, Норвуд, Эванс, Уошингтон, Мадженнис.
    ЧехияВацлик, Гебре Селассие, Калас, Новак, Боржил, Янкто, Дарида, Крейчи, Соучек, Сухи, Крменчик.
    Германия – Норвегия
    Дата проведения
    4 сентября, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Германиятер Стеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Кроос, Киммих, Руди, Дракслер, Озил, Вернер, Мюллер.
    НорвегияЯрстейн, Алеэсами, Шелвик, Эльабделлауи, Нордтвейт, Берге, Дэли, Эльюнусси, Сельнэс, Кинг, Бергет.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы квалификации ЧМ-2018

    Статистика квалификации ЧМ-2018

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