Квалификация ЧМ-2018. Дания в гостях разгромила Армению, Англия против Словакии
В сегодняшних матча отборочного раунда ЧМ-2018 Азербайджан разгромил Сан-Марино (5:1), Армения крупно проиграла Дании (1:4), Англия встретится со Словакией, а Германия – с Норвегией.
Квалификация ЧМ-2018
Европа
8-й тур
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00, «Баксель-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 20 Исмаилов, 2:0 – 25 Абдуллаев, 3:0 – 57 Исмаилов, 4:0 – 71, автогол Чеволи, 4:1 – 73 Палацци, 5:1 – 81 Садыгов.
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Азербайджан –
Агаев, Мирзабеков, Гулиев, Садыгов, Халилзаде, Ришард, Амиргулиев, Исмаилов (Рамазанов, 62), Гусейнов (Гараев, 69), Абдуллаев (Дадашов, 72), Шейдаев.
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Сан-Марино –
Симончини, Червеллини (Този, 27), Делла Валле, Чеволи, Палацци, Голинуччи, Гасперони (Хирш, 77), Чезарини, Грандони, Томассини, Ринальди (Стефанелли, 86).
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
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Армения –
Меликсетян, Амбарцумян, Ароян, Андонян, Оганесян, Мхитарян, Едигарян, Айрапетян (Дагбашян, 38), Корян (Озбилиз, 76), Адамян (Барсегян, 58), Григорян.
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Дания –
Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Бьелланд, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо (Фишер, 67), Йоргенсен, Корнелиус (Шене, 78).
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Стожице»
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
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Шотландия –
Гордон, Берра, Робертсон, Тирни, Малгрю, Армстронг, Браун, Макартур, Форрест, Филлипс, Гриффитс.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Уэмбли»
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Англия –
Харт, Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Дайер, Алли, Рэшфорд, Кейн.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
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Польша –
Фабианьски, Глик, Рыбус, Пишчек, Паздан, Макушевски, Мончиньски, Зелиньски, Гросицки, Милик, Левандовски.
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Казахстан –
Лория, Логвиненко, Ахметов, Дмитренко, Бейсебеков, Муртазаев, Дарабаев, Суюмбаев, Куат, Шомко, Хижниченко.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Под Горицом»
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Черногория –
Петкович, Томашевич, Савич, Стойкович, Вешович, Янкович, Вукчевич, Иванич, Марушич, Йоветич, Бечирай.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Виндзор Парк»
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Северная Ирландия –
Макговерн, Хьюз, Эванс, Маклафлин, Дэвис, Брант, Даллас, Норвуд, Эванс, Уошингтон, Мадженнис.
- Дата проведения
- 4 сентября, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Германия –
тер Стеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Кроос, Киммих, Руди, Дракслер, Озил, Вернер, Мюллер.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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