Квалификация ЧМ-2018. Дания в гостях разгромила Армению, Англия против Словакии

В сегодняшних матча отборочного раунда ЧМ-2018 Азербайджан разгромил Сан-Марино (5:1), Армения крупно проиграла Дании (1:4), Англия встретится со Словакией, а Германия – с Норвегией.

Квалификация ЧМ-2018

Европа

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика квалификации ЧМ-2018