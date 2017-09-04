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    Ла Лига попросила УЕФА начать расследования в отношении «Ман Сити и «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Манчестер Сити примера Испания УЕФА бизнес Хавьер Тебас Профессиональная футбольная лига Испании финансовый фэйр-плей

    Испанская Ла Лига недовольна работой «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на трансферном рынке.

    Как утверждает Associated Press, примера попросила УЕФА обратить внимание на деятельность «Ман Сити» и провести расследование на предмет соответствия финансовому фэйр-плей, аналогичное расследованию в отношении «ПСЖ».

    «Эти клубы получают государственную помощь и извращают европейский футбол. Они наносят непоправимый вред футбольному бизнесу», – говорится в обращении Ла Лиги от имени президента организации Хавьера Тебаса.

    Тебас также обратил внимание на «кредитную историю» «ПСЖ» в плане нарушений.

    Письмо было направлено 22 августа.

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