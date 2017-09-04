Эрик Дайер: «Футболисты – последние люди, которых стоит винить за то, что им столько платят»

Полузащитник Эрик Дайер поделился мнением о высоких зарплатах футболистов.

«Это очень сложная ситуация. Люди не понимают, насколько нам тяжело справляться с такими ситуациями. Нам нелегко.

Мы обычные люди, просто с каким-то даром. Нам сложно справляться со славой и деньгами, которые вертятся в футболе.

Что касается денег, то это бизнес, мир, в котором мы живем. Если бы другой вид спорта генерировал такие же доходы, то у спортсменов того вида спорта были бы такие же зарплаты. Я не говорю, что согласен с этим, просто так устроено.

Это не вина , что он хорошо играет в футбол, а кто-то готов заплатить за него 140 миллионов. Это бизнес. Футболисты – последние люди, которых стоит винить за то, что им столько платят. У нас нет права голоса», – сказал Дайер.