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    Эрик Дайер: «Футболисты – последние люди, которых стоит винить за то, что им столько платят»

    Теги премьер-лига Англия бизнес Тоттенхэм Эрик Дайер Усман Дембеле

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер поделился мнением о высоких зарплатах футболистов.

    «Это очень сложная ситуация. Люди не понимают, насколько нам тяжело справляться с такими ситуациями. Нам нелегко. 

    Мы обычные люди, просто с каким-то даром. Нам сложно справляться со славой и деньгами, которые вертятся в футболе.

    Что касается денег, то это бизнес, мир, в котором мы живем. Если бы другой вид спорта генерировал такие же доходы, то у спортсменов того вида спорта были бы такие же зарплаты. Я не говорю, что согласен с этим, просто так устроено.

    Это не вина Усмана Дембеле, что он хорошо играет в футбол, а кто-то готов заплатить за него 140 миллионов. Это бизнес. Футболисты – последние люди, которых стоит винить за то, что им столько платят. У нас нет права голоса», – сказал Дайер.

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