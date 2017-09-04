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    Минприроды РФ предложил «Зениту» взять под опеку краснокнижного манула, «Спартаку» – кречета

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия светская хроника

    Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской предложил клубам премьер-лиги помочь в охране краснокнижных животных.

    «У нас очень популярна поддержка амурских тигров, леопардов. Однако есть и другие краснокнижные животные, которые тоже нуждаются в помощи, и для охраны которых не хватает средств.

    Во всем мире футболисты, знаменитые спортсмены участвуют в благотворительных акциях, помогают животным. Мы считаем, что и наши клубы могли бы взять кого-нибудь под опеку.

    Например, редкая кошка – манул, на его охрану поступает совсем небольшое количество средств. Его бы мог взять под опеку петербургский «Зенит».

    А краснокнижная птица, которая не так популярна у благотоворителей, – кречет. Его бы мог охранять «Спартак», – сказал Донской.

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