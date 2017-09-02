Денис Лебедев стал кандидатом в депутаты горсовета Чехова от «Единой России»
Чемпион мира WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев зарегистрировался в качестве кандидата в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область) от партии «Единая Россия».
Лебедев подтвердил эту информацию, отметив, что его выдвижение не означает завершения боксерской карьеры.
«По крайней мере, не сейчас», – уточнил Лебедев.
На профессиональном ринге Денис Лебедев одержал 30 побед (22 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой признан несостоявшимся.
Боксер постоянно проживает в Чехове.
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