Денис Лебедев стал кандидатом в депутаты горсовета Чехова от «Единой России»

Чемпион мира WBA в первом тяжелом весе зарегистрировался в качестве кандидата в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область) от партии «Единая Россия».

Лебедев подтвердил эту информацию, отметив, что его выдвижение не означает завершения боксерской карьеры.

«По крайней мере, не сейчас», – уточнил Лебедев.

На профессиональном ринге Денис Лебедев одержал 30 побед (22 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой признан несостоявшимся.

Боксер постоянно проживает в Чехове.