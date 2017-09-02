«Ливерпуль» опроверг информацию о переговорах с «Барселоной» по Коутинью 1 сентября

опроверг информацию о том, что вел переговоры с «Барселоной» о трансфере 1 сентября.

«Позиция «Ливерпуля» такова, что сообщения о переговорах с «Барселоной» – полнейшая ложь. В них нет правды», – описал ситуацию репортер The Telegraph Крис Баскомб.

По словам исполнительного директора «Барселоны» Альберта Солера, «Ливерпуль» требовал за Коутиньо 200 миллионов евро.

«Ливерпуль» запросил у «Барсы» 200 млн евро за Коутиньо в последние часы трансферного окна