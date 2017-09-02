Евробаскет-2017. Россия – Сербия, Греция сыграет с Францией и другие матчи

В субботу, 2 сентября, сборная России сыграет на чемпионате Европы-2017 против команды Сербии.

В других матчах Латвия встретится с Бельгией, Греция сойдется с Францией, Украина – с Италией.

Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

Групповой этап

Группа A

Положение команд: Греция – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 1-0, Франция – 0-1, Польша – 0-1, Исландия – 0-1.

Группа B

Грузия – Германия Дата проведения 2 сентября, 15.45, «Менора-Мивтахим Арена» Онлайн матча

Украина – Италия Дата проведения 2 сентября, 18.30, «Менора-Мивтахим Арена» Онлайн матча

Израиль – Литва Дата проведения 2 сентября, 21.30, «Менора-Мивтахим Арена» Онлайн матча

Положение команд: Италия – 1-0, Германия – 1-0, Грузия – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1, Израиль – 0-1.

Группа C

Черногория – Венгрия Дата проведения 2 сентября, 15.00, «Sala Polivalental Cluj-Napoca» Онлайн матча

Чехия – Испания Дата проведения 2 сентября, 17.45, «Sala Polivalental Cluj-Napoca» Онлайн матча

Хорватия – Румыния Дата проведения 2 сентября, 20.30, «Sala Polivalental Cluj-Napoca» Онлайн матча

Положение команд: Испания – 1-0, Чехия – 1-0, Хорватия – 1-0, Венгрия – 0-1, Румыния – 0-1, Черногория – 0-1.

Группа D

Латвия – Бельгия Дата проведения 2 сентября, 14.15, «Улкер Спортс Арена» Онлайн матча

Россия – Сербия Дата проведения 2 сентября, 17.00, «Улкер Спортс Арена» Онлайн матча

Великобритания – Турция Дата проведения 2 сентября, 21.00, «Улкер Спортс Арена» Онлайн матча

Положение команд: Бельгия – 1-0, Сербия – 1-0, РОССИЯ – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1, Великобритания – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.