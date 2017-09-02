Евробаскет-2017. Россия – Сербия, Греция сыграет с Францией и другие матчи
В субботу, 2 сентября, сборная России сыграет на чемпионате Европы-2017 против команды Сербии.
В других матчах Латвия встретится с Бельгией, Греция сойдется с Францией, Украина – с Италией.
Финляндия-Израиль-Румыния-Турция
Групповой этап
Группа A
- Дата проведения
- 2 сентября, 13.45, «Hartwall Arena»
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.30, «Hartwall Arena»
- Дата проведения
- 2 сентября, 20.00, «Hartwall Arena»
Положение команд: Греция – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 1-0, Франция – 0-1, Польша – 0-1, Исландия – 0-1.
Группа B
Положение команд: Италия – 1-0, Германия – 1-0, Грузия – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1, Израиль – 0-1.
Группа C
Положение команд: Испания – 1-0, Чехия – 1-0, Хорватия – 1-0, Венгрия – 0-1, Румыния – 0-1, Черногория – 0-1.
Группа D
Положение команд: Бельгия – 1-0, Сербия – 1-0, РОССИЯ – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1, Великобритания – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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