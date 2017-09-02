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    Евробаскет-2017. Россия – Сербия, Греция сыграет с Францией и другие матчи

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    В субботу, 2 сентября, сборная России сыграет на чемпионате Европы-2017 против команды Сербии.

    В других матчах Латвия встретится с Бельгией, Греция сойдется с Францией, Украина – с Италией.

    Евробаскет-2017

    Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

    Групповой этап

    Группа A

    Польша – Исландия
    Дата проведения
    2 сентября, 13.45, «Hartwall Arena»
    Онлайн матча

    Греция – Франция
    Дата проведения
    2 сентября, 16.30, «Hartwall Arena»
    Онлайн матча

    Финляндия – Словения
    Дата проведения
    2 сентября, 20.00, «Hartwall Arena»
    Онлайн матча

    Положение команд: Греция – 1-0, Словения – 1-0, Финляндия – 1-0, Франция – 0-1, Польша – 0-1, Исландия – 0-1.

    Группа B

    Грузия – Германия
    Дата проведения
    2 сентября, 15.45, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Украина – Италия
    Дата проведения
    2 сентября, 18.30, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Израиль – Литва
    Дата проведения
    2 сентября, 21.30, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Италия – 1-0, Германия – 1-0, Грузия – 1-0, Литва – 0-1, Украина – 0-1, Израиль – 0-1.

    Группа C

    Черногория – Венгрия
    Дата проведения
    2 сентября, 15.00, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
    Онлайн матча

    Чехия – Испания
    Дата проведения
    2 сентября, 17.45, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
    Онлайн матча

    Хорватия – Румыния
    Дата проведения
    2 сентября, 20.30, «Sala Polivalental Cluj-Napoca»
    Онлайн матча

    Положение команд: Испания – 1-0, Чехия – 1-0, Хорватия – 1-0, Венгрия – 0-1, Румыния – 0-1, Черногория – 0-1.

    Группа D

    Латвия – Бельгия
    Дата проведения
    2 сентября, 14.15, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Россия – Сербия
    Дата проведения
    2 сентября, 17.00, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Великобритания – Турция
    Дата проведения
    2 сентября, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Бельгия – 1-0, Сербия – 1-0, РОССИЯ – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1, Великобритания – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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