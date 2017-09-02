«Ливерпуль» запросил у «Барселоны» 200 млн евро за Коутиньо в последние часы трансферного окна
«Барселона» не оставляла попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Англичане в последние часы перед закрытием трансферного окна в Испании запросили за бразильца 200 миллионов евро, рассказал исполнительный директор «Барсы» Альберт Солер.
Подробную статистику 25-летнего хавбека смотрите здесь.
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