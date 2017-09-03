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    Сборная России впервые за 18 лет не выиграла золото на ЧМ по боксу

    Теги чемпионат мира Евгений Тищенко

    Сборная России завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по боксу, который проходит в немецком Гамбурге.

    Евгений Тищенко выиграл серебро в весе до 91 кг, Тамир Галанов – бронзу в весовой категории до 52 кг.

    Последний раз российские боксеры оставались без золотых медалей на чемпионате мира 1999 года в американском Хьюстоне. Тогда сборная России выиграла шесть медалей – три серебра и три бронзы.

    На прошлом чемпионате мира в Дохе в 2015 году российская сборная выиграла два золота, серебро и бронзу. Золото выиграли Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Тищенко (до 91 кг), серебро – Василий Егоров (до 49 кг), бронзу – Павел Силягин (до 81 кг).

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