«Сочи» обыграл «Ак Барс» – 5:0. Это случилось после поражения 3:11 от «Салавата Юлаева»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в гостях разгромил «Ак Барс» (5:0).
Команде Сергея Зубова в третьем периоде удалось забросить сразу четыре шайбы. Сочинцы одержали крупную победу в Казани в следующей игре после разгромного поражения в Уфе от «Салавата Юлаева» (3:11).
Помимо этого, голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин сделал первый шатаут в сезоне, отразив 24 броска.
В пяти проведенных матчах «Сочи» одержал три победы.
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