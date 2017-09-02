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    «Сочи» обыграл «Ак Барс» – 5:0. Это случилось после поражения 3:11 от «Салавата Юлаева»

    Теги Ак Барс КХЛ Дмитрий Шикин Сочи

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в гостях разгромил «Ак Барс» (5:0).

    Команде Сергея Зубова в третьем периоде удалось забросить сразу четыре шайбы. Сочинцы одержали крупную победу в Казани в следующей игре после разгромного поражения в Уфе от «Салавата Юлаева» (3:11).

    Помимо этого, голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин сделал первый шатаут в сезоне, отразив 24 броска.

    В пяти проведенных матчах «Сочи» одержал три победы.

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