КХЛ. «Ак Барс» примет «Сочи», СКА в гостях у «Торпедо»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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