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    КХЛ. «Ак Барс» примет «Сочи», СКА в гостях у «Торпедо»

    Теги Ак Барс Локомотив Северсталь СКА Спартак Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Рига Динамо Сочи

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Ак Барс – Сочи
    Дата проведения
    2 сентября, 17.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – Локомотив
    Дата проведения
    2 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Рига – Динамо Москва
    Дата проведения
    2 сентября, 17.00, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – СКА
    Дата проведения
    2 сентября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Спартак – Динамо Минск
    Дата проведения
    2 сентября, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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