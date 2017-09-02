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    «Краснодар» первым из клубов РФПЛ установит на стадионе систему видеоповторов

    Теги Спартак Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия ФИФА РФС судьи Открытие Арена ЧМ-2018 Крестовский Краснодар Сергей Галицкий стадион Краснодар видеоповторы

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о применении систем видеоповторов в России.

    «Буквально на днях Сергей Галицкий определился с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе «Краснодар» и будет использоваться в офлайн-режиме.

    Ему осталось подписать договор с поставщиком, а РФС – с ФИФА. В дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут стадионы «Зенита» и «Спартака».

    Офлайн-режим означает, что главный арбитр матча не сможет пользоваться видеоповторами, но будет возможность хорошо ознакомиться с системой, ее сильными и слабыми сторонами, обучить рефери, как ею пользоваться, подготовить персонал. При этом с поставщиком мы также договорились о предоставлении нам образовательных центров.

    Если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году перейдем из офлайн-режима в онлайн. Скорее всего, это может произойти в сезоне-2018/19.

    Учитывая, что системы будут установлены на каждом стадионе ЧМ-2018, мы попробуем договориться, чтобы они остались на аренах. В таком случае вполне реалистично, что такая система будет на каждом стадионе РФПЛ», – сказал Мутко.

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