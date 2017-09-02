Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси», несмотря на попадание в заявку в АПЛ

Нападающий Диего Коста по-прежнему отказывается возвращаться в расположение команды. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Коста уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов за отказ вернуться.

Ранее сообщалось, что «Челси» включил форварда в заявку клуба на участие в чемпионате Англии. По итогам трансферного окна, игрок остался в лондонском клубе.

Напомним, что у Косты случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.