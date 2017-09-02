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    Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси», несмотря на попадание в заявку в АПЛ

    Теги Челси премьер-лига Англия Диего Коста

    Нападающий Диего Коста по-прежнему отказывается возвращаться в расположение команды. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к игроку.

    Коста уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов за отказ вернуться.

    Ранее сообщалось, что «Челси» включил форварда в заявку клуба на участие в чемпионате Англии. По итогам трансферного окна, игрок остался в лондонском клубе.

    Напомним, что у Косты случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

    Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.

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