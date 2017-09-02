Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси», несмотря на попадание в заявку в АПЛ
Нападающий Диего Коста по-прежнему отказывается возвращаться в расположение команды. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к игроку.
Коста уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов за отказ вернуться.
Ранее сообщалось, что «Челси» включил форварда в заявку клуба на участие в чемпионате Англии. По итогам трансферного окна, игрок остался в лондонском клубе.
Напомним, что у Косты случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте.
Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.
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