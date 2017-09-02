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    Фоньини дисквалифицирован с US Open за оскорбления судьи

    Теги US Open происшествия ATP Фабио Фоньини судьи

    Первая ракетка Италии Фабио Фоньини, ранее оштрафованный на 24 000 долларов, снят с US Open за неспортивное поведение, в том числе оскорбления женщины-судьи по ходу своего матча первого круга.

    30-летний Фоньини завершил выступление в одиночном разряде после первого круга, но в парном вместе с соотечественником Симоне Болелли вышел в третий. По всей видимости, его обяжут также вернуть все заработанные на турнире призовые (более 60 000 долларов).

    «Иногда надо думать головой. Понимаю, для тебя это трудно». Что не так с Фабио Фоньини

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