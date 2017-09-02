Гран-при Италии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 14-й, все результаты
Гран-при Италии
Автодром Монца, Монца
2 сентября 2017 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.36,009
|1.34,660
|1.35,554
|29
|2
|Макс Ферстаппен*
|«Ред Булл»
|1.37,344
|1.36,113
|1.36,702
|29
|3
|Даниэль Риккардо**
|«Ред Булл»
|1.38,304
|1.37,313
|1.36,841
|26
|4
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.37,653
|1.37,002
|1.37,032
|27
|5
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.38,775
|1.37,580
|1.37,719
|29
|6
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.35,716
|1.35,396
|1.37,833
|29
|7
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.38,235
|1.37,031
|1.37,987
|30
|8
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.37,198
|1.36,223
|1.38,064
|28
|9
|Фелипе Масса
|«Уильямс»
|1.38,338
|1.37,456
|1.38,251
|27
|10
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.38,767
|1.37,471
|1.39,157
|25
|11
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.38,511
|1.37,582
|19
|12
|Нико Хюлькенберг***
|«Рено»
|1.39,242
|1.38,059
|20
|13
|Фернандо Алонсо****
|«Макларен»
|1.39,134
|1.38,202
|11
|14
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.39,183
|1.38,245
|21
|15
|Карлос Сайнс***
|«Торо Россо»
|1.39,788
|1.38,526
|21
|16
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.40,489
|12
|17
|Джолион Палмер*****
|«Рено»
|1.40,646
|10
|18
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.41,732
|11
|19
|Паскаль Верляйн
|«Заубер»
|1.41,875
|9
|20
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.43,355
|3
* – потеряет 15 позиций на стартовом поле за замену нескольких элементов силовой установки
** – потеряет 25 позиций на стартовом поле за замену нескольких элементов силовой установки и коробки передач
*** – потеряет 10 позиций на стартовом поле за замену генератора MGU-H
**** – потеряет 35 позиций на стартовом поле за замену двигателя
***** – потеряет 15 позиций на стартовом поле за замену турбины и генератора MGU-H
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