Гран-при Италии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 14-й, все результаты

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

2 сентября 2017 года

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр. 1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.36,009 1.34,660 1.35,554 29 2 Макс Ферстаппен* «Ред Булл» 1.37,344 1.36,113 1.36,702 29 3 Даниэль Риккардо** «Ред Булл» 1.38,304 1.37,313 1.36,841 26 4 Ланс Стролл «Уильямс» 1.37,653 1.37,002 1.37,032 27 5 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.38,775 1.37,580 1.37,719 29 6 Валттери Боттас «Мерседес» 1.35,716 1.35,396 1.37,833 29 7 Кими Райкконен «Феррари» 1.38,235 1.37,031 1.37,987 30 8 Себастьян Феттель «Феррари» 1.37,198 1.36,223 1.38,064 28 9 Фелипе Масса «Уильямс» 1.38,338 1.37,456 1.38,251 27 10 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.38,767 1.37,471 1.39,157 25 11 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.38,511 1.37,582 19 12 Нико Хюлькенберг*** «Рено» 1.39,242 1.38,059 20 13 Фернандо Алонсо**** «Макларен» 1.39,134 1.38,202 11 14 Даниил Квят «Торо Россо» 1.39,183 1.38,245 21 15 Карлос Сайнс*** «Торо Россо» 1.39,788 1.38,526 21 16 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.40,489 12 17 Джолион Палмер***** «Рено» 1.40,646 10 18 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.41,732 11 19 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.41,875 9 20 Ромен Грожан «Хаас» 1.43,355 3

* – потеряет 15 позиций на стартовом поле за замену нескольких элементов силовой установки

** – потеряет 25 позиций на стартовом поле за замену нескольких элементов силовой установки и коробки передач

*** – потеряет 10 позиций на стартовом поле за замену генератора MGU-H

**** – потеряет 35 позиций на стартовом поле за замену двигателя

***** – потеряет 15 позиций на стартовом поле за замену турбины и генератора MGU-H

Все штрафы гоночного уик-энда в Монце