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    Гран-при Италии. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Ферстаппен – второй, Риккардо – третий, Квят – 14-й, все результаты

    Теги результаты Гран-при Италии Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Джолион Палмер Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл

    Гран-при Италии
    Автодром Монца, Монца
    2 сентября 2017 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.36,009 1.34,660 1.35,554 29
    2 Макс Ферстаппен* «Ред Булл» 1.37,344 1.36,113 1.36,702 29
    3 Даниэль Риккардо** «Ред Булл» 1.38,304 1.37,313 1.36,841 26
    4 Ланс Стролл «Уильямс» 1.37,653 1.37,002 1.37,032 27
    5 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.38,775 1.37,580 1.37,719 29
    6 Валттери Боттас «Мерседес» 1.35,716 1.35,396 1.37,833 29
    7 Кими Райкконен «Феррари» 1.38,235 1.37,031 1.37,987 30
    8 Себастьян Феттель «Феррари» 1.37,198 1.36,223 1.38,064 28
    9 Фелипе Масса «Уильямс» 1.38,338 1.37,456 1.38,251 27
    10 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.38,767 1.37,471 1.39,157 25
    11 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.38,511 1.37,582   19
    12 Нико Хюлькенберг*** «Рено» 1.39,242 1.38,059   20
    13 Фернандо Алонсо**** «Макларен» 1.39,134 1.38,202   11
    14 Даниил Квят «Торо Россо» 1.39,183 1.38,245   21
    15 Карлос Сайнс*** «Торо Россо» 1.39,788 1.38,526   21
    16 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.40,489     12
    17 Джолион Палмер***** «Рено» 1.40,646     10
    18 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.41,732     11
    19 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.41,875     9
    20 Ромен Грожан «Хаас» 1.43,355     3
     
    * – потеряет 15 позиций на стартовом поле за замену нескольких элементов силовой установки
    ** – потеряет 25 позиций на стартовом поле за замену нескольких элементов силовой установки и коробки передач
    *** – потеряет 10 позиций на стартовом поле за замену генератора MGU-H
    **** – потеряет 35 позиций на стартовом поле за замену двигателя
    ***** – потеряет 15 позиций на стартовом поле за замену турбины и генератора MGU-H

    Все штрафы гоночного уик-энда в Монце

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