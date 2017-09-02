Чехия – Германия. Болельщики гостей распевали нацистские кричалки

Болельщики сборной Германии перед гостевым матчем квалификации ЧМ-2018 с Чехией (2:1) сорвали минуту молчания, посвященную памяти бывшего председателя Футбольной ассоциации Чехии Рудольфа Коцека.

Фанаты еще во время исполнения гимна Чехии начали свои скандирования. По ходу игры немецкие болельщики распевали нацистские кричалки, оскорбляли форварда сборной Германии и кричали, что Немецкий футбольный союз (DFB) – мафия.

Президент DFB Райнхард Гриндель присутствовал на матче.