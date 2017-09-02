Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чехия – Германия. Болельщики гостей распевали нацистские кричалки

    Теги сборная Германии сборная Чехии происшествия болельщики Федерация футбола Германии квалификация ЧМ-2018 Тимо Вернер Райнхард Гриндель

    Болельщики сборной Германии перед гостевым матчем квалификации ЧМ-2018 с Чехией (2:1) сорвали минуту молчания, посвященную памяти бывшего председателя Футбольной ассоциации Чехии Рудольфа Коцека.

    Фанаты еще во время исполнения гимна Чехии начали свои скандирования. По ходу игры немецкие болельщики распевали нацистские кричалки, оскорбляли форварда сборной Германии Тимо Вернера и кричали, что Немецкий футбольный союз (DFB) – мафия.

    Президент DFB Райнхард Гриндель присутствовал на матче.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться