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    Украина – Турция. Луческу после матча пытался показать арбитрам повторы на смартфоне

    Теги сборная Украины сборная Турции судьи Мирча Луческу Давид Фернандес Борбалан квалификация ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен судейством выездного матча с Украиной (0:2) в рамках квалификации ЧМ-2018.

    Первый гол Андрей Ярмоленко забил из офсайда, а второй – после того, как Евгений Коноплянка сделал результативную передачу из-за пределов поля.

    Именно на эти ошибки Луческу пытался указать главному арбитру Давиду Борбалану с помощью смартфона сразу после завершения матча.

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