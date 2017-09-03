Украина – Турция. Луческу после матча пытался показать арбитрам повторы на смартфоне

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен судейством выездного матча с Украиной (0:2) в рамках квалификации ЧМ-2018.

Первый гол Андрей Ярмоленко забил из офсайда, а второй – после того, как Евгений Коноплянка сделал результативную передачу из-за пределов поля.

Именно на эти ошибки Луческу пытался указать главному арбитру с помощью смартфона сразу после завершения матча.