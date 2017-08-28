Андрей Будогосский: «Гинер рассчитывает сломать меня, повернув в сторону одного клуба. Не получится»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил на критику со стороны владельца ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал работу арбитров в премьер-лиге.

«Господин Гинер должен заниматься своими обязанностями, то есть руководить ЦСКА. Это первое. Второе – что касается профессионализма судей. Еще с момента моего первого прихода в департамент я встречался с господином Гинером и передал ему проект закона об изменениях в ряде федеральных законов, чтобы придать судьям профессиональный статус. Этот проект он обещал передать в Государственную думу непосредственно господину Володину. Но до сих пор не передает этот документ.

Третье. Господин Гинер должен, наверное, спросить с самого себя как члена исполкома. Перед тем, как выступать с какими-то вопросами, он должен поинтересоваться – а что сделано в департаменте судейства и инспектирования с октября 2016 года по сегодняшний день в плане работы с судьями? Уверен, что он этого не знает и не может знать, потому что этим никогда не интересовался.

Если господин Гинер рассчитывает сломать меня, повернув в сторону одного определенного клуба, этого не получится никогда. Хотел бы отметить и то, что ни один клуб премьер-лиги до сих пор не предъявлял каких-либо серьезных претензий к департаменту судейства и инспектирования. А мнение господина Гинера – только его личное мнение. Если судьи будут допускать ошибки, решение по ним будет приниматься в полном соответствии с нормативными документами, утвержденными исполкомом РФС, а не по понятиям и не по волеизъявлению кого-либо из участников футбольного сообщества.

Уйти мне или нет – это не прерогатива господина Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение. Я не номенклатура исполкома, я номенклатура президента РФС. Он пригласил меня, и только он может принять решение, и я всегда подчинюсь любому его решению. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место. Но, зная характер г-на Гинера, могу сказать о том, что, к сожалению, он путает личные интересы и интересы своего клуба с тем, что происходит непосредственно в структуре российского футбола и судейства. На всякий случай хочу подчеркнуть, что судьи допустили лишь одну ошибку в матчах с участием ЦСКА.

Выступление г-на Гинера – это лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе. Статистика знает все – у меня есть факты, и если г-н Гинер захочет с ними познакомиться, вряд ли против них будет возражать. А пока у него на первый план выходят интересы его клуба. По-видимому, он считает, что ЦСКА является приоритетным направлением по отношению к другим клубам, входящим в систему российского футбола», – сказал Будогосский.

Виктор Гончаренко: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги»

Гинер о судьях: «Происходящее сейчас – за гранью. Будогосский ничем не управляет. Нужен другой человек»