«Спартак» интересуется Лестьенном

Форвард «Рубина» Максим Лестьенн интересен «Спартаку».

У казанцев есть несколько предложений по 25-летнему бельгийцу. За игрой Лестьенна в матче против «Тосно» (1:0) следили скауты двух итальянских клубов, а также представители «Спартака»

Сам Лестенн склоняется к возвращению в Европу, но москвичи готовы заплатить за него больше, чем итальянцы. Дополнительным фактором в пользу Москвы может стать и участие «Спартака» в Лиге чемпионов.

«Рубину» необходимо расстаться с рядом игроков, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

Напомним, казанцы приобрели Лестьенна прошлым летом у ПСВ примерно за 10 миллионов евро.