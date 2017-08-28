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    «Спартак» интересуется Лестьенном

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Максим Лестьенн

    Форвард «Рубина» Максим Лестьенн интересен «Спартаку».

    У казанцев есть несколько предложений по 25-летнему бельгийцу. За игрой Лестьенна в матче против «Тосно» (1:0) следили скауты двух итальянских клубов, а также представители «Спартака»

    Сам Лестенн склоняется к возвращению в Европу, но москвичи готовы заплатить за него больше, чем итальянцы. Дополнительным фактором в пользу Москвы может стать и участие «Спартака» в Лиге чемпионов.

    «Рубину» необходимо расстаться с рядом игроков, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

    Напомним, казанцы приобрели Лестьенна прошлым летом у ПСВ примерно за 10 миллионов евро.

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