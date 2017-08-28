«Боруссия» Д приобрела Ярмоленко у киевского «Динамо»

Полузащитник киевского Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию».

27-летний вингер сборной Украины подписал контракт с немецким клубом до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» может заплатить за Ярмоленко около 30 миллионов евро.

Ярмоленко забил 137 голов в 339 играх за . В 69 матчах в составе национальной сборной он забил 29 мячей.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Фото: официальный сайт дортмундской