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    «Боруссия» Д приобрела Ярмоленко у киевского «Динамо»

    Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Украина Динамо Киев бундеслига Германия трансферы фото Андрей Ярмоленко

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию».

    27-летний вингер сборной Украины подписал контракт с немецким клубом до лета 2021 года.

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» может заплатить за Ярмоленко около 30 миллионов евро.

    Ярмоленко забил 137 голов в 339 играх за «Динамо». В 69 матчах в составе национальной сборной он забил 29 мячей.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт дортмундской «Боруссии»

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