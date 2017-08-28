«Боруссия» Д приобрела Ярмоленко у киевского «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию».
27-летний вингер сборной Украины подписал контракт с немецким клубом до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» может заплатить за Ярмоленко около 30 миллионов евро.
Ярмоленко забил 137 голов в 339 играх за «Динамо». В 69 матчах в составе национальной сборной он забил 29 мячей.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Фото: официальный сайт дортмундской «Боруссии»
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