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    Зарипову разрешили играть в НХЛ

    Теги дисквалификации Данис Зарипов НХЛ допинг CAS Дэн Мильштейн

    НХЛ разрешила нападающему Данису Зарипову выступать в лиге.

    «Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность.

    Несмотря на то, что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде, чтобы доказать свою правоту и очистить свое имя», – привел слова Зарипова агент Дэн Мильштейн.

    25 июля стало известно, что хоккеист сдал положительную допинг-пробу, после чего был дисквалифицирован ИИХФ на два года. Однако юрисдикция ИИХФ не распространяется на НХЛ.

    36-летний игрок является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.

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