«Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Окслейд-Чемберлена за 35 млн фунтов

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен стал ближе к переходу в .

По информации Sky Sports, клубы согласовали сумму компенсации за трансфер 24-летнего воспитанника . Она оценивается в 35 миллионов фунтов

Окслейд-Чемберлен находится в расположении сборной Англии, где может пройти значительная часть его медицинского обследования для перехода в .

Ранее Окслейд-Чемберлен отклонил предложение о продлении контракта. Также сообщалось, что он может оказаться в или «Манчестер Сити».