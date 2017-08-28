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    «Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Окслейд-Чемберлена за 35 млн фунтов

    Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен стал ближе к переходу в «Челси».

    По информации Sky Sports, клубы согласовали сумму компенсации за трансфер 24-летнего воспитанника «Саутгемптона». Она оценивается в 35 миллионов фунтов

    Окслейд-Чемберлен находится в расположении сборной Англии, где может пройти значительная часть его медицинского обследования для перехода в «Челси».

    Ранее Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Арсенала» о продлении контракта. Также сообщалось, что он может оказаться в «Ливерпуле» или «Манчестер Сити».

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