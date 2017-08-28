Абденнур не хочет переходить в «Зенит»

Защитник «Валенсии» не хочет переходить в «Зенит».

По информации RMC Sport, тунисец, несмотря на уже пройденное медобследование, вместе со своими агентами старается задержать трансфер, чтобы его сорвать.

Абденнур хочет продолжить карьеру в «Марселе», который также им интересуется. готова пойти на уступки и отпустить 28-летнего игрока в двухлетнюю аренду в «Олимпик», чтобы не платить ему зарплату, хотя ранее требовала за него 15-17 миллионов евро.

Футболист и его агенты затягивают переговоры с , чтобы договориться с «Марселем».