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    Абденнур не хочет переходить в «Зенит»

    Теги Зенит Марсель премьер-лига Россия Валенсия лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Аймен Абденнур

    Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур не хочет переходить в «Зенит».

    По информации RMC Sport, тунисец, несмотря на уже пройденное медобследование, вместе со своими агентами старается задержать трансфер, чтобы его сорвать.

    Абденнур хочет продолжить карьеру в «Марселе», который также им интересуется. «Валенсия» готова пойти на уступки и отпустить 28-летнего игрока в двухлетнюю аренду в «Олимпик», чтобы не платить ему зарплату, хотя ранее требовала за него 15-17 миллионов евро.

    Футболист и его агенты затягивают переговоры с «Зенитом», чтобы договориться с «Марселем».

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