«Спартак» приостановил переговоры по Эвертону и отказался от Подберезкина
Нападающий «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе, вероятно, не перейдет в «Спартак».
По информации портала FolhaPe, «Спорт» не получил второго официального предложения от московского клуба, из-за чего переговоры прервались.
Впрочем, до закрытия трансферного окна переход все-таки может состояться. Сообщалось, что «Спартак» предложит за 20-летнего бразильца 4 миллиона евро.
Кроме того, как утверждает журналист ТАСС Максим Алланазаров, «Спартак» отказался от покупки полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина.
В это межсезонье «Спартак» подписал защитника Марко Петковича и арендовал у «Челси» хавбека Марио Пашалича.
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