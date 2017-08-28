«Спартак» приостановил переговоры по Эвертону и отказался от Подберезкина

Нападающий «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе, вероятно, не перейдет в .

По информации портала FolhaPe, «Спорт» не получил второго официального предложения от московского клуба, из-за чего переговоры прервались.

Впрочем, до закрытия трансферного окна переход все-таки может состояться. Сообщалось, что предложит за 20-летнего бразильца 4 миллиона евро.

Кроме того, как утверждает журналист ТАСС Максим Алланазаров, «Спартак» отказался от покупки полузащитника Вячеслава Подберезкина.

В это межсезонье подписал защитника Марко Петковича и арендовал у «Челси» хавбека Марио Пашалича.