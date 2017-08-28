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    «Спартак» приостановил переговоры по Эвертону и отказался от Подберезкина

    Теги Спартак высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Спорт Ресифи Вячеслав Подберезкин Эвертон Фелипе

    Нападающий «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе, вероятно, не перейдет в «Спартак».

    По информации портала FolhaPe, «Спорт» не получил второго официального предложения от московского клуба, из-за чего переговоры прервались.

    Впрочем, до закрытия трансферного окна переход все-таки может состояться. Сообщалось, что «Спартак» предложит за 20-летнего бразильца 4 миллиона евро.

    Кроме того, как утверждает журналист ТАСС Максим Алланазаров, «Спартак» отказался от покупки полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина.

    В это межсезонье «Спартак» подписал защитника Марко Петковича и арендовал у «Челси» хавбека Марио Пашалича.

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