Гинер о судьях: «Происходящее сейчас – за гранью. Будогосский ничем не управляет. Нужен другой человек»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 8-го тура чемпионата России против (0:1) высказался о работе судей.

– Весь стадион вчера видел, что мяч вышел за пределы поля. Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас.

Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьезной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, – настоящий произвол. Причем произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом.

Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Эти постоянные извинения, мол, вот этот не заметил или тот, выглядят, по меньшей мере, странно. На матче работает бригада, а не главный судья и боковые по отдельности.

Раньше судейский комитет отчитывался перед премьер-лигой, как арбитры прошли подготовку, чем занимались. Не говорю о том, что лига также должна получать отчеты, чем завершилось рассмотрение дела того или иного арбитра. Не стоит забывать, что РФПЛ ежегодно платит за это деньги, и они направляются в , который, в свою очередь, оплачивает работу судей.

Зарплаты у арбитров, кстати, немаленькие. Думаю, мало кто зарабатывает такие суммы. Уже не удивляет, что возмущенные депутаты начинают задавать вопросы: а не проверить ли нам, что есть у каждого арбитра и членов его семей, каким образом это заработано?

Неоднократно говорил: судейство нужно сделать профессиональным, чтобы было юридическое право спрашивать с арбитров. А так, получается, они работают, скажем, геологами или строителями, хотя на самом деле я сильно сомневаюсь, что хотя бы кто-то один из них трудится где-то еще. Это попросту невозможно.

Настоящие судьи внимательно рассматривают дела, понимая ответственность, чтобы не посадить человека ни за что. А кто давал право футбольным арбитрам ломать игры и человеческие судьбы?

- Можно ли сказать, что в этом сезоне арбитры целенаправленно ошибаются против ЦСКА?

– Нет, дело не в этом. Если бы это было только по отношению к ЦСКА, я бы пообщался с Виталием Леонтьевичем Мутко и так далее. Но я смотрел много матчей, и мне непонятно, что творят судьи.

- Некомпетентность арбитров?

– Знаете, некоторых из наших судей у меня язык не повернется назвать некомпетентными. Это профессионалы высочайшего уровня. Но когда арбитр ФИФА начинает с 25-й минуты делать замечания о недопустимости затяжки времени, а желтую карточку за это дает только на последних минутах, возникают вопросы.

Вы знаете, что я не являюсь любителем объяснять поражения судейскими ошибками. Надо забивать больше, играть лучше и так далее. Однако, то, что сейчас происходит – за гранью. Я бы сказал все то же самое, даже если бы мы вчера выиграли со счетом 5:1, а на поле происходили такие вещи.

Раньше в российском футболе шла впереди спортивная составляющая, теперь мы серьезно подтянули инфраструктуру. А наши судьи, похоже, не собираются меняться.

Очевидно, что Будогосский ими не управляет. На эту должность нужен другой человек, способный навести порядок. Мне не понятно, почему Будогосский двумя руками держится за свою работу. Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит, – сказал Гинер.

Напомним, перед голом грозненской команды мяч вышел за пределы поля, но ассистент Михаила Вилкова этого не заметил. После игры Гончаренко заявил: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги».

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