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    Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет

    Теги ФФКР женское катание Юлия Липницкая

    Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру. Об этом сообщила мама 19-летней спортсменки.

    «О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству Федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии.

    Мы благодарны компании «Телеспорт», что она помогла Юлии в этот сложный момент.

    Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — сообщила мама фигуристки. 

    В 2014 году Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. После этого она завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

    В 2016 году Липницкая пропустила декабрьский чемпионат России из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила после падения на скользком тротуаре. 

    В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.

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