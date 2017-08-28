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    Павел Колобков: «Не исключаю, что Липницкая начнет карьеру чиновника – мы всегда ее ждем»

    Теги сборная России Павел Колобков женское катание Министерство спорта России Юлия Липницкая

    Министр спорта России Павел Колобков предположил, что фигуристка Юлия Липницкая, завершившая спортивную карьеру, может стать чиновником.

    «Юля Липницкая – великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Ее композиция на музыку из фильма «Список Шиндлера» вошла в олимпийскую историю.

    Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника – мы всегда ее ждем.

    Это спортсмен и личность с большой буквы, несмотря на столь юный возраст. Мы окажем ей всю возможную поддержку», – сказал Колобков.

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