Павел Колобков: «Не исключаю, что Липницкая начнет карьеру чиновника – мы всегда ее ждем»

Министр спорта России Павел Колобков предположил, что фигуристка , завершившая спортивную карьеру, может стать чиновником.

«Юля Липницкая – великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Ее композиция на музыку из фильма «Список Шиндлера» вошла в олимпийскую историю.

Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника – мы всегда ее ждем.

Это спортсмен и личность с большой буквы, несмотря на столь юный возраст. Мы окажем ей всю возможную поддержку», – сказал Колобков.