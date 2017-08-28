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    «СДЗД»: Дзюба точно покинет «Зенит», «Локомотив» договорился с игроком, «Динамо» проявляет интерес

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва

    Нападающий Артем Дзюба точно покинет «Зенит», утверждает «Спорт день за днем».

    Игрок уже достиг договоренности с «Локомотивом»«Зенит» настаивает, чтобы в договор о переходе был включен пункт, согласно которому петербургский клуб сможет отозвать Дзюбу назад в любой момент. Это требование «Зенита» не устраивает «Локомотив».

    Также интерес к Дзюбе есть у «Динамо».

    Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел отдать игрока в аренду «Фенербахче» и сам предлагал его турецкому клубу.

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