«СДЗД»: Дзюба точно покинет «Зенит», «Локомотив» договорился с игроком, «Динамо» проявляет интерес
Нападающий Артем Дзюба точно покинет «Зенит», утверждает «Спорт день за днем».
Игрок уже достиг договоренности с «Локомотивом». «Зенит» настаивает, чтобы в договор о переходе был включен пункт, согласно которому петербургский клуб сможет отозвать Дзюбу назад в любой момент. Это требование «Зенита» не устраивает «Локомотив».
Также интерес к Дзюбе есть у «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел отдать игрока в аренду «Фенербахче» и сам предлагал его турецкому клубу.
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