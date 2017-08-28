«СДЗД»: Дзюба точно покинет «Зенит», «Локомотив» договорился с игроком, «Динамо» проявляет интерес

Нападающий Артем Дзюба точно покинет , утверждает «Спорт день за днем».

Игрок уже достиг договоренности с . настаивает, чтобы в договор о переходе был включен пункт, согласно которому петербургский клуб сможет отозвать Дзюбу назад в любой момент. Это требование «Зенита» не устраивает «Локомотив».

Также интерес к Дзюбе есть у .

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел отдать игрока в аренду «Фенербахче» и сам предлагал его турецкому клубу.