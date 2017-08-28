Окслейд-Чемберлен хочет перейти в «Ливерпуль», несмотря на договоренность «Арсенала» с «Челси»
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, вероятно, сменит клуб.
Как утверждает журналист Sky Sports Джим Уайт, 24-летний англичанин хотел бы перейти в «Ливерпуль», несмотря на договоренность «Челси» с «Арсеналом» о его трансфере за 35 миллионов фунтов.
«Ливерпуль» ранее претендовал на Окслейд-Чемберлена, однако позиция мерсисайдцев на данный момент неизвестна. Сообщалось, что «Ливерпуль» предлагает около 70 миллионов евро за полузащитника «Монако» Тома Лемара, играющего на схожей позиции.
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